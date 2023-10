Uma Central Integrada de Fiscalização (CIF), coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), fiscalizou, no fim de semana, oito estabelecimentos em Manaus. Deste total, sete foram autuados pelas equipes por diversas irregularidades, como obstrução do passeio público e a falta de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A ação ocorreu entre a noite de sábado (30/09) e a madrugada de domingo (1º/10), nas zonas norte e leste da capital do estado. Os agentes públicos encontraram diversas irregularidades em sete estabelecimentos localizados nos bairros Jorge Teixeira, Jorge Teixeira 2 e Coroado. Eles foram autuados e/ou notificados pelos órgãos competentes por não atenderem às normas de funcionamento.

Em um estabelecimento localizado no bairro Jorge Teixeira 2, na zona leste, agentes da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), flagraram quatro adolescentes sem documento de identificação consumindo bebida alcoólica. No local, a equipe da Visa Manaus lavrou um auto de infração por uso de cigarro em ambiente fechado. O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) também autuou o estabelecimento por não possuir documento de Auto de Vistoria (ACVB).

Ao todo, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM) autuou três bares e casas noturnas que estavam funcionando sem o Auto de Vistoria (ACVB). O documento é concedido pelo CBMAM e comprova que o estabelecimento comercial atende às normas de segurança contra incêndio e pânico.

Durante a ação, agentes da Amazonas Energia interromperam o fornecimento de energia em três estabelecimentos. Dois locais foram flagrados desviando energia elétrica por meio de ligações clandestinas, a partir da rede de distribuição. Um terceiro estabelecimento estava com o medidor sob suspeita de fraude. No decorrer da semana, novas inspeções serão realizadas nos locais.

Os fiscais do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) multaram três bares localizados na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira 2. Os agentes também notificaram e orientaram outros dois estabelecimentos após constatarem a obstrução de via pública com mesas e cadeiras. E os agentes da Visa Manaus autuaram quatro locais, dentre as irregularidades está a permissão para uso de cigarro em ambiente fechado.

Efetivo

Participaram da CIF equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi); Forças de Segurança (PMAM, CBMAM e PC-AM); Secretaria Municipal de Segurança (Semseg); Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb); Instituto Municipal de Trânsito (IMMU); Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc); Amazonas Energia; e Visa Manaus.