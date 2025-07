Separo: Daniel Borges apresenta plano que vai transformar a produção rural do Amazonas com foco sustentável

Visuliazação: 0

O Governo do Amazonas deu um passo decisivo rumo ao fortalecimento da produção rural sustentável com o lançamento do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária – o Plano ABC+ Amazonas 2025. A apresentação foi conduzida na terça-feira (09/07) pelo titular da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), Daniel Borges, que destacou a iniciativa como uma das mais importantes da década para o setor primário do estado.

“Com essa grande conquista ao Amazonas, vamos proporcionar novas alternativas para investimentos no setor primário. Vamos criar novos mecanismos para mostrar à sociedade que é possível produzir alimentos de forma sustentável, conciliando produção rural com sustentabilidade”, afirmou o secretário.

Daniel Borges anunciou a criação de um Grupo Gestor do Plano ABC+ coordenado pelo Governo do Estado, que será responsável por articular ações e garantir que a implementação aconteça de forma eficiente. A proposta é transformar os desafios impostos pelas mudanças climáticas em oportunidades de geração de renda para os agricultores.

O Plano ABC+ Amazonas é a versão regional de uma das principais estratégias do Governo Federal para o enfrentamento das mudanças climáticas na agropecuária. Entre as metas para 2030 estão a recuperação de pastagens degradadas, a adoção de sistemas de plantio direto de grãos e hortaliças, o fortalecimento de sistemas integração lavoura-pecuária-floresta, o incentivo ao uso de bioinsumos, a ampliação da irrigação eficiente e o manejo adequado de resíduos da produção animal.

“O plano está muito bem detalhado, com medidas concretas para fortalecer a produção rural com sustentabilidade. Com o apoio de todos os agentes governamentais e financeiros, vamos avançar cada vez mais”, disse Dionísia Campos, superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) no Amazonas.

Para o presidente da OCB/AM, Petrucio Magalhães Júnior, o plano é resultado de um processo técnico rigoroso. “Eu não tenho dúvidas que esse plano está muito bem elaborado, pois ele foi escrito por técnicos que conhecem a realidade dos produtores rurais e do nosso bioma amazônico. Isso é fruto de muita pesquisa e conhecimento científico”, afirmou.

O evento de lançamento ocorreu na sede da Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas (OCB-AM), no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul de Manaus. Participam da execução do Plano representantes do Mapa, Embrapa, Idam, FAEA, Ufam, Sema, Ipaam, Sect, Sebrae, UEA e Banco da Amazônia (Basa).

A íntegra do projeto está disponível no site da Sepror:

🔗 sepror.am.gov.br/planoabcamazonas