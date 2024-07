O ex-presidente dos Estados Unidos e pré-candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, falouvdepois de ser alvo de um ataque a tiros durante comício em Butler, na Pensilvânia, na tarde desta sábado (13).

Em seu perfil na plataforma Truth Social, Trump agradeceu pela “rápida resposta” do Serviço Secreto dos EUA e afirmou que percebeu o que estava acontecendo quando viu que estava sangrando.

“Eu sabia de imediato que algo estava errado quando ouvi o zunido, os tiros, e imediatamente senti a bala rasgando a minha pele”, afirmou.

Leia a mensagem de Trump na íntegra:

“Quero agradecer ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e todas as autoridades pela rápida resposta contra o tiroteio que acabou de acontecer em Butler, Pensilvânia. Mais importante, quero desejar minhas condolências à família da pessoa que morreu no comício e à família da outra pessoa que ficou gravemente ferida. É impressionante que um ato desses aconteça no nosso país. Não se sabe nada até o momento sobre o atirador, que está morto. Eu fui atingido por uma bala que perfurou a parte superior da minha orelha direita. Eu sabia de imediato que algo estava errado quando…

