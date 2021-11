Avalie o post

Ao todo são 600 vagas de cursos gratuitos na área da indústria. Oportunidades se destinam à pessoas de baixa renda

Manaus – O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Amazonas) está com matrículas abertas para 600 vagas de cursos gratuitos profissionalizantes. Os cursos oferecidos são na área de instalador gasista, instrumentação e controle, montagem e manuseio de impressora, operador de análise de dados, projetos de circuitos eletropneumáticos e eletro hidráulicos aplicados a manufatura, realidade virtual e aumentada, manufatura aditiva aplicada, redes industriais aplicada a indústria, desenvolvimento de aplicações em realidade virtual e aumentada para indústria, controle e processo de injeção termoplástica, eletricista de automóveis, manutenção de sistemas mecânicos convencionais, operador de máquinas injetoras termoplásticas.

As vagas ofertadas são destinadas à pessoas físicas, autodeclaradas de baixa renda. A matrícula deverá ser realizada presencialmente na Central de Matrículas Única do Senai, localizada na Avenida Rodrigo Otávio, nº 2394, Distrito Industrial, zona sul de Manaus, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30.

Senai Amazonas está com matrículas abertas para 600 vagas de cursos gratuitos profissionalizantes (Foto: José Paulo Lacerda)

Os interessados devem apresentar, obrigatoriamente, cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência (atual e com CEP), comprovante de escolaridade (certificado ou declaração), carteira de identidade da mãe (para todos os alunos menores de 18 anos), e autodeclaração de baixa renda. Também é necessário possuir um e-mail válido.

O início dos cursos está condicionado à formação de quórum e flexibilização das restrições de circulação de pessoas devido à pandemia de Covid-19. O Senai está atendendo a todas as determinações e recomendações dos órgãos estatais e de saúde.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3182-9975, Whatsapp (92) 98133-0984 ou (92) 99191-0922, ou ainda pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 31/10/2021

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte