A seleção brasileira feminina de futebol finalizou o ano de 2023 na 7ª colocação do ranking da FIFA, avançando quatro posições em comparação ao ano anterior. Essa melhoria no desempenho é evidenciada pela superação do Japão na atualização mais recente, que ocorreu em 2024. O Brasil teve um ano notável, conquistando a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris e alcançando a final da Copa Ouro da Concacaf, em ambas as competições enfrentando os Estados Unidos. Durante o ano, a equipe brasileira disputou 20 partidas, obtendo 13 vitórias, três empates e quatro derrotas. A próxima Copa do Mundo de futebol feminino será realizada no Brasil em 2027, o que promete ser um grande evento para o país. No ranking atual, os Estados Unidos lideram, seguidos por seleções como Espanha, Alemanha, Inglaterra, Suécia e Canadá, com o Brasil na sétima posição.

Uma mudança significativa no ranking foi a saída da França do top 10, terminando em 11º lugar pela primeira vez. O ranking de futebol feminino da FIFA agora abrange 195 seleções, com Gibraltar ocupando a 185ª posição. Essa ampliação reflete o crescimento do futebol feminino em diversas partes do mundo. Entre as seleções que mais se destacaram no ranking, a Polônia subiu para a 28ª posição, enquanto Belarus, Indonésia e Estônia também fizeram avanços significativos, ocupando as posições 50ª, 97ª e 99ª, respectivamente.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA