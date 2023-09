Os integrantes da comissão técnica e atletas da Seleção Brasileira pré-olímpica estão no Marrocos para a disputa de dois amistosos e tiveram que deixar os quartos do hotel em que estão hospedados durante o terremoto que atingiu o país nesta sexta-feira, 8. Em seu site, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) afirmou que o time está em segurança e declarou apoio a todas as vítimas dessa tragédia. “A CBF informa que a delegação da Seleção pré-olímpica está em segurança em Fez, cidade que não foi afetada pelo sismo. Os atletas e integrantes da comissão técnica sentiram o tremor na noite de sexta. Por questão de segurança, todos ficaram próximos da piscina do hotel por cerca de uma hora até voltarem aos seus quartos. A entidade e toda a delegação brasileira desejam também muita força aos profissionais que trabalham de forma admirável nas buscas e no salvamento das vítimas”, explicou o comunicado.

Um forte terremoto atingiu o Marrocos na noite desta sexta-feira, 8. De acordo com um balanço divulgado pelo Ministério do Interior marroquino, já são pelo menos 820 mortos e 672 feridos, 205 deles em estado grave, no país. Número de vítimas pode ser ainda maior. O terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter teve epicentro registrado a 60 quilômetros a sudoeste de Marrakech.