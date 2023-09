A seleção brasileira olímpica decepcionou ao ser derrotada por 1 a 0 para o Marrocos, em amistoso realizado na cidade de Fez, nesta quinta, 7. Mesmo contando com nomes importantes, como Vitor Roque, Paulinho e Andrey Santos, o Brasil mostrou pouca criatividade com a bola nos pés. Para piorar, a equipe comandada pelo técnico Ramón Menezes ainda sofreu com as tentativas marroquinas. Além de ver El Ouahdi balançar a rede, a Amarelinha ainda viu um gol de Begraoui ser anulado por impedimento. Fora a superioridade dos africanos, o segundo tempo também ficou marcado por um apagão no estádio. Mesmo com os minutos de acréscimos, a Canarinho não conseguiu buscar a igualdade. Agora, os países voltam a medir forças nesta segunda-feira, 11. A seleção brasileira está utilizando os duelos como preparação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago, marcados para outubro, além do Pré-Olímpico, agendado para janeiro do ano que vem. O Brasil foi lançado a campo com Matheus Cunha, Arthur, Kayky, Robert Renan e Abner; Andrey Santos, Marlon Gomes e Paulinho; Igor Paixão, Lázaro e Vitor Roque. No decorrer da partida, também entraram em campo Welington, Alexsander, Gabriel Moscardo, João Pedro, Maurício, Marcos Leonardo e Bitello.

