A segunda edição do Réveillon do Largo, promovido pelo Governo do Amazonas, terá entrada livre para crianças. A decisão é resultado de tratativas dos órgãos de segurança estadual, que classificam a festa como um ambiente familiar e seguro. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) é responsável pelas orientações durante o evento.

Pais e responsáveis pelo público infantojuvenil devem portar seus documentos e das crianças e ou adolescentes que estiverem sob sua responsabilidade. A programação para o público infantil inicia às 17h, no Largo São Sebastião, no Centro Histórico de Manaus.

Equipes da Sejusc, estarão na tenda da Rede de Proteção, com crachás de identificação disponíveis para crianças e adolescentes. A secretária titular da pasta, Jussara Pedrosa, explica que a Secretaria Executiva dos Direitos da Criança e do Adolescente (Sedca) integra a rede de proteção e é responsável pela orientação pedagógica em grandes eventos.

“O Réveillon do Largo já se consagrou como uma festa familiar, por isso o entendimento de ter classificação livre para crianças. Pedimos aos pais que tragam suas crianças identificadas, portando os documentos, pois essa é uma medida importante para assegurar que a festa seja tranquila para todos”, reforça Jussara.

Programação

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa montou uma programação voltada ao público infantil. A partir das 17h o DJ Paulo Jr vai criar um ambiente animado para as crianças. A partir das 18h, a banda Flow sobe ao palco com performances interativas, acompanhadas por personagens fantasiados da Fantasy Mascotes.

Na sequência, o grupo Pingo Animações envolve as crianças em atividades lúdicas e educativas. As atividades da programação infantil se estendem até às 20h.

Espaço Acessível

O público com deficiência terá o Espaço Acessível, também voltado a todas as idades, com hidratação e banheiro exclusivo. Ao todo, serão 30 vagas para a pessoa com deficiência (PcD) mais um acompanhante. Não é necessário inscrição prévia.