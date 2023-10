Para evitar desabastecimento em Manaus diante da seca dos rios, balsas estão sendo enviadas ao estado do Pará para buscar cargas que seriam trazidas por navios.

Os insumos estão sendo descarregados no Porto de Vila do Conde, no município de Barcarena, próximo de Belém.

Nesta quarta-feira (25), a embarcação tipo empurrador Luiz Felipe II atracou no Porto Chibatão, na capital amazonense, com 180 contêineres.

As balsas já transportaram 1,6 mil contêineres desde que os navios pararam de navegar no Rio Amazonas, conforme afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa.

“Esses contêineres estão vindo. Já entraram 1.600 contêineres desde que os navios passaram de vir. E esta semana chegarão mais 700 contêineres. Isso dá uma amostra de que nós não teremos problemas de abastecimento de Manaus. Manaus segue em frente, segue trabalhando, segue intenso na sua atividade”, afirmou Serafim Corrêa.

No Rio Amazonas, os pontos mais críticos para navegação são a Costa do Tabocal e a Foz do Rio Madeira, próximo do município de Itacoatiara. Nessas localidades, a Marinha do Brasil restringiu a navegação em razão do risco de acidentes.

Na segunda-feira (23), o governo federal iniciou a dragagem na Costa do Tabocal. A ação faz parte de um pacote para viabilizar a navegação em trechos do Rio Amazonas e Solimões, cujos níveis devem voltar a subir somente na segunda quinzena de novembro.

A retirada de areia e pedras do leito dos rios é emergencial para possibilitar a passagem de navios com insumos para o Polo Industrial de Manaus e cidades do interior do estado

