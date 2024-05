Com a proposta de auxiliar empreendedores que atuam na área de desenvolvimento de jogos eletrônicos do Amazonas a melhorarem seus projetos e saber como acessar mercado e conquistar investimentos, o Sebrae-AM lança na próxima quinta-feira (23), o programa NEXT, uma iniciativa gratuita voltada para empreendedores do Estado do Amazonas que tenham algum jogo finalizado ou em finalização. São 40 vagas e as inscrições serão abertas a partir de 23/05 diretamente no portal do sebrae.com.br/amazonas.

A iniciativa é oferecida pela Unidade de Soluções de Inovação e Mercado do Sebrae/AM. Desenvolvido em parceria com a consultoria especializada Indie Hero, o NEXT Sebrae visa a fomentar o ecossistema de jogos digitais, por meio de ações de capacitações exclusivas com foco em negócios.

“Os treinamentos com super especialistas nacionais e acessos à oportunidades de mercado fazem parte de uma série de ações que o NEXT Sebrae vai oferecer este ano para fomentar o setor de games no Amazonas. Queremos apoiar desenvolvedores e negócios de jogos digitais nas suas principais dores, além de levá-los para eventos e conectá-los com os principais atores apoiadores do setor”, afirma Denys Cruz, gestor do projeto de games do Sebrae-AM.

Os participantes escolhidos terão 3 meses de treinamento com especialistas, participarão de bate-papo com empreendedores, receberão mentorias especializadas em desenvolvimento de produto, além de terem a oportunidade de participação em eventos de mercado para divulgarem seus produtos.

O programa será gratuito, porém para se candidatar, a pessoa precisa preencher um formulário com informações sobre o tipo de game, modelo de negócios e desafios no avanço da produção, por exemplo. As inscrições poderão ser feitas diretamente no portal sebrae.com.br/amazonas a partir de 23/05.

Informações e mais detalhes sobre o NEXT Sebrae vão ser apresentados em uma transmissão ao vivo no dia 23/05, às 17h (Hora Manaus), no canal do Sebrae no Youtube Amazonas.