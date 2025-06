Visuliazação: 0

As Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Prefeitura de Manaus vão atender nas zonas Leste e Sul em novos endereços, a partir de segunda-feira (23). Gerenciado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o serviço móvel, direcionado exclusivamente para a população feminina, prossegue com o atendimento nos mesmos locais atuais, nas zonas Norte, Oeste e rural do município.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, as Unidades Móveis de Saúde da Mulher cumprem o papel essencial de facilitar o acesso aos serviços e procedimentos da Atenção Primária à Saúde (APS) para moradoras de áreas de vulnerabilidade social e vazios assistenciais.

“São essas mulheres, que vivem em localidades mais distantes da rede municipal, as que mais precisam dos serviços da atenção primária. E as unidades móveis preenchem essa lacuna, circulando nas áreas mais cuidadosas e atendendo em cada local por em cerca de 15 dias”, assinala a segurança.

Shádia relata que as estruturas móveis contam com equipamentos e pessoal capacitado para a oferta dos serviços e procedimentos da APS, além de exames especializados de ultrassonografia e mamografias. “Com esse serviço, além do acesso à saúde, a Semsa busca fortalecer o rastreio e diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, que são os mais incidentes entre as mulheres na região Norte”, explica.

O serviço itinerante, informa a secretária, iniciou as operações em julho de 2023, contando com três equipamentos móveis para atender as zonas distritais de saúde Norte, Leste e Oeste do município. Em abril do ano passado, com duas novas unidades, passaram a atender também as moradoras das zonas Sul e rurais.

Endereços

A partir de segunda-feira, 23/6, o serviço itinerante da Semsa passa a receber as moradoras da zona Leste na rua Walter Reis, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, com previsão de permanência no local até o dia 4 de julho. Por sua vez, a estrutura que atende a zona Sul ficará posicionada na rua Antônio dos Passos de Miranda, 313, bairro São Francisco, seguindo no endereço até 11 de julho.

A unidade móvel da zona Norte mantém funcionamento na rua Itaeté, ao lado do Chapéu de Palha Boas Novas, no bairro Cidade Nova. Na Oeste, o serviço segue na rua 27 de Novembro, s/nº, próximo ao 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP) – CPA Oeste, na Compensa.

E, na zona rural, o atendimento continua na rua Imbu, em frente ao Cmei Ismail Aziz, na comunidade de mesmo nome do Tarumã-Açu. A previsão de atendimento nesses locais é até sexta-feira, 27/6.

Serviços e funcionamento

Os serviços e procedimentos oferecidos nas Unidades Móveis de Saúde da Mulher incluem consultas médicas e de enfermagem, mamografia, atendimento pré-natal, coleta e exame preventivo, exames diversos de ultrassom, planejamento familiar, testes rápidos para detecção de gravidez e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e dispensação de medicamentos.

O atendimento nas estruturas itinerantes ocorre de segunda a sexta-feira, em dias úteis, inclusive nos pontos facultativos da administração municipal, sempre das 7h às 17h.

Os usuários em busca do serviço podem se dirigir a qualquer uma das unidades, munições de documento de identidade e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Confira os locais e dados de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher, da Semsa

Zona Norte

Rua Itaeté, ao lado do Chapéu de Palha Boas Novas – Cidade Nova

De 9 a 27/6

Zona Leste

Rua Walter Reis, comunidade João Paulo – Jorge Teixeira

De 23/6 a 4/7

Zona Oeste

Rua 27 de Novembro, s/n, próximo ao 8º DIP/CPA Oeste – Compensa

De 9 a 27/6

Zona Sul

Rua Antônio dos Passos de Miranda, 313 – São Francisco

De 23/6 a 11/7

Zona Rural

Rua Imbu, s/n, comunidade Ismail Aziz, em frente ao Cmei Ismail Aziz – Tarumã-Açu

De 16 a 27/6

O post Saúde da mulher:unidades móveis atendem nas zonas Leste e Sul apareceu primeiro em Portal Você Online.