"Sapinho" é preso por roubo após deixar semiaberto em Manaus

Francimar da Silva Braz, de 29 anos, conhecido como “Sapinho”, foi preso nesta quarta-feira (09/04), suspeito de participar de um roubo a um estabelecimento comercial no dia 21 de março deste ano, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus. Segundo a polícia, ele já cumpre pena de 15 anos de reclusão por feminicídio, e o assalto ao mercadinho ocorreu cerca de um mês após ele progredir para o regime semiaberto.

De acordo com a Polícia Civil (PC-AM), ele foi condenado em 2022 pelo assassinato da namorada, Eline Monique Melo de Oliveira, morta em 16 de fevereiro de 2020, em um quarto de hotel no Centro de Manaus.

Segundo o delegado Fernando Damasceno, titular do 18º DIP, imagens de segurança do local registraram o momento em que “Sapinho” e seu comparsa, Bruno Henrique Assis Bezerra, de 37 anos, conhecido como “Parazinho”, chegaram ao estabelecimento comercial e anunciaram o assalto.

“Parazinho aborda o atendente com uma arma de fogo e subtrai a renda do estabelecimento. Enquanto isso, Sapinho ficou do lado de fora e roubou os pertences pessoais de duas pessoas que estavam sentadas na calçada”, detalhou o delegado, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (10/04).

Comparsa de alta periculosidade

Bruno Henrique, o “Parazinho”, está foragido e possui uma extensa ficha criminal. Ele foi condenado a 19 anos de reclusão pelo homicídio do traficante Lailton Cavalcante da Silva, o “Boi”, ocorrido em abril de 2014 no bairro Educandos, zona sul da capital.

O Parazinho está sendo procurado pela Polícia Civil

Segundo a polícia, ele tem ligação com um narcotraficante de alta periculosidade e é apontado como o responsável pela abertura de túneis para fuga de presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em 2017. “Parazinho” também foi membro da extinta facção criminosa Família do Norte (FDN).

“Esses dois infratores já são condenados pelo Poder Judiciário. Saíram em regime semiaberto com tornozeleira eletrônica e, em menos de um mês, já estavam praticando outros crimes graves”, ressaltou Damasceno.

A PC-AM divulgou a imagem de Bruno Henrique e solicita apoio da população para localizar o foragido. Denúncias podem ser feitas pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública.