Com a presença de torcedores, o São Raimundo apresentou oficialmente o seu elenco para a temporada de 2025, na noite desta sexta-feira (27), na sede do Clube, na Zona Oeste de Manaus. A principal contratação do clube é o atacante Rafinha, ex-Flamengo, que foi celebrado com gritos da torcida presente, assim como Tiago Amazonense, que está na sua sétima passagem pelo time. O grupo apresentado é formado por atletas locais e de outros Estados, de forma diversificada.

Sob o comando do técnico Marinho e do assistente técnico Fernando Silva, a equipe vai disputar a Série A do Campeonato Amazonense de Futebol, com 25 contratações confirmadas: os goleiros, César Rastafari Douglas e Júlio; os defensores Luquinhas, Elyvelton, Leozinho, Cleverson Varane, Patrício, Elielton, Eric e Lucas Severo; os meias Tiago Amazonense, Esdras, Arilton, Wagner, Guilherme Neves, Yuri, Andrey, Ryllen e Ruan Papudo; os atacantes: Diego Vitor, Gabriel Argentino, Rafinha, Ryan e Saviola.

Além dos jogadores, foram apresentadas a comissão técnica e diretoria do time, que participou de coletiva com a imprensa, além do time responsável pela comunicação do clube e do departamento médico.

Para ganhar “calendário”

O técnico da equipe, Marinho, destacou como foi feita a escolha do plantel: “Primeiro, o objetivo foi abaixar a média de idade, e segundo a versatilidade. Quanto mais jogadores exercendo mais de uma função, mais enxuto nosso elenco pode ser, e, principalmente, também foram priorizados atletas que se encaixassem no modelo de jogo que a gente planeja”, destacou Marinho.

Rafinha disse que quer mostrar seu bom jogo, para fazer valer o seu nome já conhecido, pela sua passagem pelo Flamengo: “fizemos uma negociação rápida porque eu já conhecia o clube, a história, e não quero que seja só o meu nome (conhecido), eu preciso performar, e queria dizer à torcida que pode contar comigo, para voltarmos ao cenário nacional, que é o mais importante”.

Tiago amazonense completou dizendo que o “grupo vai brigar por coisas maiores, por calendário e nossa expectativa sempre é essa”, destacou.

O elenco do Tufão já iniciou a preparação para 2025, no Fazendário Clube. A estreia do time na temporada será contra o Parintins, no dia 25 de janeiro (sábado), às 15h30, no estádio da Colina, em Manaus.

Em 2024, mesmo passando por dificuldades financeiras, o São Raimundo foi o vice-campeão do primeiro turno do Campeonato amazonense e terminou em 6° lugar na classificação geral.

Novela Peteca

Lucas Peteca ainda não foi apresentado oficialmente como jogador do Tufão, mas já confirmou que se apresentará à equipe no dia 2 de janeiro, quando deve iniciar os treinamentos para a temporada 2025. Durante a coletiva, o vice-presidente do time, Janmes Souza afirmou que todos os jogadores do time estavam ali sendo apresentados, nesta sexta-feira (27), e que o grupo base do time é o que foi apresentado.

Equipe do São Raimundo – 2025

Diretoria

Presidente: Josimar Mendes

Vice-presidente: Janmes Alberto

Diretor de futebol: Rodrigo Melo

Comissão técnica

Treinador: Marinho

Assistente técnico: Fernando Silva

Assistente de desempenho: Leandro Coimbra

Preparador de goleiros: Abraão Izel

Preparador físico: Léo Moura

Nutricionista: Sérgio Rodrigues

Elenco

Goleiros: César Rastafari, Douglas, Júlio

Defensores: Luquinhas, Elyvelton, Leozinho, Cleverson Varane, Patrício, Elielton, Eric e Lucas Severo.

Meias: Tiago Amazonense, Esdras, Arilton, Wagner, Guilherme Neves, Yuri, Andrey, Ryllen, Ruan Papudo.

Atacantes: Diego Vitor, Gabriel Argentino, Rafinha, Ryan, Saviola, Lucas Peteca

O post São Raimundo apresenta plantel para a temporada 2025 apareceu primeiro em Portal Você Online.