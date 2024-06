Com gols de Lucas e Calleri, o São Paulo venceu o Cruzeiro neste domingo (2), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória leva a sequência invicta do Tricolor (contando também Copa do Brasil e Conmebol Libertadores) para 11 jogos (nove vitórias e dois empates), dez deles sob o comando de Zubeldía.

Do lado da Raposa, o tropeço põe fim a uma sequência de um empate e cinco vitórias (incluindo a Copa Sul-Americana). No duelo na capital paulista, os mineiros fizeram ótima partida até ter Marlon expulso por falta dura em Calleri.

Com essa vitória, o São Paulo foi a 13 pontos e subiu para a quarta colocação na tabela, ficando a apenas um ponto da liderança. O Cruzeiro, com dez, caiu para a nona colocação.

São Paulo e Cruzeiro voltam a campo pelo Brasileirão no dia 13 de junho. A Raposa recebe o Cuiabá, às 19h (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. E o Tricolor enfrenta o Internacional, às 20h (horário de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma.

O post São Paulo vence Cruzeiro e entra no G-4 apareceu primeiro em Portal Você Online.