O São Paulo se aproxima de assegurar sua participação na Copa Libertadores de 2025, atualmente ocupando a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com um total de 58 pontos. Com apenas quatro rodadas restantes na competição, a equipe tem a chance de garantir um lugar na fase preliminar da Libertadores se conseguir vencer o Atlético-MG no próximo sábado (23). Após um empate recente contra o Red Bull Bragantino, o time precisa conquistar apenas dois pontos para garantir sua classificação. O São Paulo se encontra em uma posição confortável, com uma vantagem de onze pontos sobre o Cruzeiro e doze em relação ao Bahia, que estão na sétima e oitava colocações, respectivamente. A equipe paulista almeja uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores, que é destinada aos cinco primeiros colocados do torneio. A situação pode ser favorecida pelo Botafogo, que está na final da Libertadores; caso o Botafogo vença, isso abrirá uma nova oportunidade de classificação no Campeonato Brasileiro.

