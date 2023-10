O São Paulo confirmou que Lucas Moura sofreu uma lesão muscular na derrota para o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 25, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em comunicado, o Tricolor disse que o camisa 7 foi diagnosticado com um estiramento na região posterior da coxa esquerda. Apesar de não informar o tempo de recuperação, o meia-atacante deve retornar ao time entre três e quatro semanas. Através das redes sociais, Lucas lamentou o resultado no Choque-Rei e se comprometeu a trabalhar forte para voltar ainda nesta temporada. “Dia muito complicado ontem, em todos os aspectos. Mas não temos tempo pra lamentar. Hora de levantar a cabeça, trabalhar e reagir. Da minha parte estarei trabalhando dia e noite, fazendo tudo que estiver ao meu alcance pra poder recuperar o mais rápido possível dessa lesão. Mais um obstáculo que irei passar por cima, com Deus no comando sempre! Obrigado a todos que estão me mandando mensagens de apoio, que Deus abençoe vocês”, escreveu.

O técnico Dorival Júnior, por outro lado, contará com o retorno de dois jogadores importantes para o embate diante do Athletico-PR, neste domingo, 29, em Curitiba. Recuperado de um estiramento na região posterior da coxa esquerda, o zagueiro Arboleda trabalhou normalmente com o restante do elenco nesta quinta. O volante Luan, por sua vez, também está livre de dores musculares e poderá ser utilizado contra o Furacão. Por fim, quem voltará ao time titular é o meio-campista Pablo Maia, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras. O São Paulo, porém, não terá o suspenso Rafinha contra os paranaenses. Com 38 pontos, a equipe são-paulina ocupa a 10ª posição do Brasileiro e tenta somar mais pontos para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Campeão da Copa do Brasil 2023, o grupo já está garantido na Libertadores da América do ano que vem.

