O Santos fracassou em nova missão de voltar ao G4 da Série B ao ficar no empate sem gols com o Mirassol, fora de casa. O resultado desta terça-feira (25) muito se deve ao goleiro Gabriel Brazão, responsável por três grandes defesas, a situação santista poderia ter sido pior. Uma vitória faria o Santos subir para a terceira posição, ultrapassando Operário-PR e Vila Nova-GO. Mas a apresentação novamente foi ruim. Pelo segundo jogo seguido, Carille conseguiu mandar a campo aquele que considera seu Santos ideal no momento, com Pedrinho e Guilherme aberto pelas beiradas e Furch como centroavante. Diante do Goiás (2 a 0) deu certo apenas no fim, com os gols saindo após os 35 minutos. Ocorre que os atacantes estavam retornando de lesão e ainda carentes de um melhor ritmo de jogo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Agora, a equipe volta as atenções para embate com a instável Chapecoense, segunda-feira, na Vila Belmiro. Após uma semana de treinos intensos, Carille confiava ter a equipe mais encorpada para ganhar o confronto direto por vaga no G-4. O empate não servia a ninguém, o que prometia embate aberto O técnico santista não escondia, entretanto, que era necessária certa cautela diante de um mandante empolgado e que daria trabalho. Por causa da terceira camisa do Mirassol, toda preta, o jogo atrasou alguns minutos pelo fato do uniforme azul-marinho do goleiro Gabriel Brazão, do Santos. A arbitragem falhou ao não comunicar os santistas antes de a bola rolar. Ele trocou por uma cinza clara.

*Com informações do Estadão Conteúdo