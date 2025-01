O Santos está em processo avançado para a contratação do volante Zé Rafael e do atacante Rony. Zé Rafael, que anteriormente havia rejeitado três propostas do clube, decidiu aceitar a oferta devido à sua situação no Palmeiras, onde não teve a chance de jogar em 2025 por conta de problemas físicos. A possibilidade de Neymar retornar ao Santos também foi um fator que pesou em sua escolha. A situação de Zé Rafael no Palmeiras se tornou insustentável, especialmente após a chegada de Emiliano Martínez, que reforçou o já forte elenco de volantes do clube. Com isso, a liberação do jogador não deve ser um obstáculo, uma vez que o Palmeiras tem um bom número de opções para a posição.

No ano passado, Zé Rafael participou de 37 partidas pelo Palmeiras, enquanto Rony teve um desempenho um pouco mais ativo, com 63 jogos, embora também tenha enfrentado dificuldades para se firmar como titular. Ambos os atletas estão próximos de serem oficialmente anunciados como novos reforços do Santos. A movimentação no mercado de transferências mostra que o Santos está buscando fortalecer seu elenco, especialmente com a expectativa de um retorno de Neymar, que pode atrair outros jogadores.

