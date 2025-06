Visuliazação: 0

O Santos finalmente fez um bom jogo no Campeonato Brasileiro, mas, mesmo assim, saiu derrotado no duelo com o Botafogo neste domingo (1º), pelo placar de 1 a 0. Na Vila Belmiro, a equipe de Cleber Xavier teve em Neymar seu principal destaque e criou diversas chances, mas parou no goleiro John e na má pontaria de seu ataque. O próprio camisa 10 quase fez um golaço no primeiro tempo, fazendo fila dentro da área, mas viu o arqueiro botafoguense, que foi revelado pelo Peixe, fazer um milagre. Quando a chance mais cristalina apareceu, aos 31 minutos do segundo tempo, o craque santista fez besteira: empurrou a bola para o gol com a mão e levou o segundo cartão amarelo.

O estádio a priori explodiu, mas depois sentiu o baque quando ficou claro o vacilo do santista e viu o Fogão crescer no jogo. Aos 41 minutos, após cruzamento na área, Artur desviou de cabeça e manteve o Peixe na zona de rebaixamento do Brasileirão. Desanimados, os torcedores santistas xingaram o presidente Marcelo Teixeira e mandaram um recado ao elenco: “Não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão”.

Por que o Santos perdeu do Botafogo?

Fez seu melhor jogo no Brasileirão, mas parou na ótima atuação de John e na sua má pontaria

Neymar, que fazia um grande jogo, deu bobeira ao fazer um gol com a mão e levar o segundo amarelo

Satisfeito com o empate até então, o Botafogo partiu para o ataque após o vermelho de Neymar

Já o Santos se perdeu sem sua referência e levou o gol de Artur em uma falha da defesa

O gol

Artur, do Botafogo, aos 41′ do segundo tempo (de cabeça)