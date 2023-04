Texto: Naine Carvalho

O governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), sancionou a Lei n° 243/2023, que cria 10 cargos de promotor de Justiça de Entrância Final no Ministério Público do Amazonas (MP-AM). O texto assinado foi publicado no Diário Oficial do dia 30 de março.

Conforme o documento, a implantação dos novos cargos será realizada após estudo de viabilidade financeira-orçamentária do órgão. O salário é de R$ 35,7 mil e começará a ser pago a partir de abril.

O valor já está dentro do reajuste de 2023, garantido por meio da Lei estadual n° 6.210, sancionada no mês passado, que permitiu aumento anual entre R$ 1 mil e R$ 5 mil nos salários de promotores e procuradores MP-AM. Com isso, o valor salarial deve chegar a R$ 39,7 mil até 2025.

PL

A sanção é resultado de um Projeto de Lei Complementar n° 01/2023, aprovado em março deste ano pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).