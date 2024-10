A fazenda de camarão do candidato à prefeito de Manaus, Alberto Neto (PL), continua repercutindo nas redes sociais. Desta vez veio à tona, em documento que viralizou, quem é a sócia do deputado federal no empreedimento instalado no Ceará que possui 25 hectares, o equivalente a 25 campos de futebol.

Ana Carolina Gianni Silva Paes, a sócia revelada, entrou com capital de R$ 200 mil no negócio no ano de 2021. Mas, curiosamente, neste mesmo ano, ela recebeu parcelas do Auxílio Emergencial. O benefício foi concedido pelo governo federal nos anos de 2020 e 2021 para ajudar famílias vulneráveis durante a crise sanitária da Covid-19.

Mas se ela recebeu o auxílio, como teria R$ 200 mil para investir em uma fazenda de camarão?

A sócia do candidato a prefeito de Manaus pelo PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu sete parcelas de R$ 375 entre os meses de abril a outubro de 2021.

Os documentos mostram que, em maio daquele ano, os dois se tornaram sócios da Fazenda Camarão Carnaubinha Ltda, localizada no município de Caridade, a 97 km de Fortaleza, cada um com capital social de R$ 200 mil.

A relação de Alberto Neto não é apenas com Ana Carolina Gianni Silva Paes. Nas redes sociais ela aparece casada com Henrique Almeida, que por sua vez posta fotos ao lado do deputado federal.

Ana Carolina Gianni com o esposo Henrique Almeida, que também aparece ao lado de Alberto Neto em Brasília

A fazenda

A fazenda oculta veio à tona durante o debate na TV Band Amazonas, na noite de segunda-feira (14), onde o atual prefeito David Almeida, candidato à reeleição, questionou a transparência do patrimônio do deputado.

Na declaração de bens durante as Eleições de 2022, em que foi reeleito, Alberto Neto declarou apenas um apartamento no condomínio Life Parque 10, avaliado em R$ 312.000,00, omitindo a fazenda adquirida um ano antes. Para a campanha de 2024, ele mencionou ser sócio de uma empresa, mas não forneceu detalhes sobre a propriedade no Ceará.

0:00 / 1× A fazenda oculta de Alberto Neto

Resposta

O candidato evita falar sobre o assunto. A única declaração que deu sobre o tema foi para dizer que o empreendimento mais dá prejuízo do que lucro. Entretanto, não explica como adquiriu a fazenda de camarão com salário de deputado federal.

O espaço está aberto, caso o candidato queira se manifestar.