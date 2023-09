Irmã Marie Henriquete já atendeu mais de 2.500 casos de exploração e violência sexual em uma rota de tráfico de mulheres e crianças

O Universa, plataforma de conteúdo feminino do UOL, e o Instituto Avon, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na defesa de direitos fundamentais das mulheres, comunicaram as finalistas do Prêmio Inspiradoras 2023, premiação com o objetivo de reconhecer e dar mais visibilidade a mulheres que lutam para a transformação da sociedade feminina. Entre as 21 finalistas em sete categorias, a amazonense Irmã Marie Henriqueta ganha destaque por seu ativismo em defesa das mulheres.

Indicada em Conscientização e Acolhimento, categoria que visa dar visibilidade às iniciativas de acolhimento para o enfrentamento da violência de gênero, a irmã nasceu na cidade de Eirunepé (AM) em uma família humilde e, aos 13 anos, mudou-se com os pais para Belém, no Pará. Aos 18 anos, a jovem decidiu seguir a vida religiosa e seguiu para São Paulo, onde fez faculdade de biologia e iniciou seu trabalho dedicado às questões sociais.

De volta a Belém em 2009, a freira ativista tornou-se coordenadora do eixo de violência sexual da Comissão Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Amapá e no Pará. Ao longo desse tempo, ela já atendeu mais de 2.500 casos em uma rota de tráfico de mulheres e crianças, deflagrando, inclusive, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito – a CPI da Pedofilia no Pará.

Conheça o Prêmio Inspiradoras 2023

Em sua terceira edição, o Prêmio Inspiradoras 2023 concentra-se no enfrentamento às violências contra mulheres e meninas, assim como na atenção ao câncer de mama. Além disso, visa promover o progresso científico e incentivar a busca pela equidade de gênero, o empoderamento econômico e a participação cidadã das mulheres.

A cerimônia de premiação ocorre no dia 19 de setembro na Casa Natura, em São Paulo, e receberá transmissão ao vivo no Universa e Instituto Avon. Na ocasião, as vencedoras de cada categoria serão conhecidas além da mulher escolhida para a menção honrosa por suas ações em prol do meio ambiente, sustentabilidade e justiça climática.

Sobre o Instituto Avon

O Instituto Avon é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que, este ano, completa 20 anos de atuação na defesa de direitos fundamentais das mulheres, promovendo iniciativas em atenção ao câncer de mama e enfrentamento às violências contra as meninas e mulheres.

Por meio de ações próprias e parcerias com instituições da sociedade civil, setor privado e poder público, o Instituto Avon se concentra na produção de conhecimento e no desenvolvimento de projetos que mobilizem todos os setores da sociedade para o avanço das causas.

Desde a sua fundação em 2003, o braço social da Avon no Brasil já investiu R$ 193 milhões em mais de 400 projetos, beneficiando mais de 5,3 milhões de pessoas e engajando mais de 130 empresas em suas iniciativas.

