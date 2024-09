Aryna Sabalenka é campeã do US Open! Em jogaço neste sábado (7), a bielorrussa de 26 anos superou a americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 (7/5 e 7/5) na quadra Arthur Ashe, em Nova Iorque, e conquistou o título da competição pela primeira vez.

Este é o terceiro troféu de Grand Slam da carreira de Sabalenka, número 2 do mundo. Ela já havia vencido o Australian Open em duas oportunidades: 2023 e 2024.

Sabalenka se mostrou forte nos momentos mais complicados do jogo. No primeiro set, liderou e, após ter o serviço quebrado no fim, menteve-se firme para fechar por 7 a 5.

A maior tensão, porém, foi na segunda parcial. A bielorrussa abriu 3 a 0 e parecia encaminhar uma vitória tranquila. Porém, Pegula – empurrada pela torcida – conseguiu uma reviravolta e fez 5 a 3.

Pegula sacava para fechar o set, mas Sabalenka resistiu. Quebrou o serviço da adversária, conseguiu vencer os dois games seguintes e fechou o jogo novamente em 7 a 5.

Sabalenka e Pegula garantiram premiações milionárias. A vice-campeã fica com 1,8 milhão de dólares (R$ 10,08 milhões), enquanto a grande campeã leva o dobro: 3,6 milhões de dólares (R$ 20,15 milhões).

