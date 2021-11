5/5 - (1 vote)

O ator Russell Crowe, 57, visitou um dos locais onde foram gravadas cenas de Gladiador, sucesso de 1999. O filme do diretor Ridley Scott ganhou diversos Oscars, incluindo a estatueta de Melhor Ator para Crowe. Além desse prêmio, a produção venceu nas categorias de Melhor Filme, Melhor Figurino, Melhor Som e Melhores Efeitos Visuais.

Russell Crowe retornou a um dos locais de filmagem de ‘Gladiador’ (Foto: Montagem/R7)

Crowe foi fotografado no Forte Ricasoli, no povoado de Kankara, em Malta. Ele está no país para gravar um novo filme, chamado Prizefighter: The Life of Jem Belcher.

Gladiador deve ganhar uma continuação nos próximos anos, mas Crowe não foi confirmado na produção. Em entrevista à revista Empire, Ridley Scott revelou que o lançamento da sequência deve demorar. O diretor trabalha atualmente na divulgação de O Último Duelo e Casa Gucci. Seu próximo filme deve ser sobre Napoleão Bonaparte e protagonizado por Joaquin Phoenix, que participou de Gladiador.

Crowe andou de bicicleta e posou com fãs no local (Foto: Montagem R7/Splash News/The Grosby Group)

“Já estou escrevendo [o próximo] Gladiador agora. Quando eu acabar Napoleão, Gladiador estará pronto para começar”, disse o cineasta. Os dois próximos projetos de Scott não têm data confirmada para chegar aos cinemas. A previsão para a estreia do filme sobre Napoleão é 2023.

