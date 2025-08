Ruínas de Paricatuba serão cercadas e escoradas para segurança dos visitantes

Visuliazação: 0

Com o objetivo de proteger o local após a recente queda de parte de sua estrutura, as históricas Ruínas de Paricatuba, no município de Iranduba, interior do Amazonas, passarão por ações emergenciais de cercamento e escoramento provisório. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (04/08) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A intervenção foi solicitada após uma vistoria técnica realizada no local na última semana. Para conduzir os trabalhos, foi criado um Grupo de Trabalho composto por órgãos como a Prefeitura de Iranduba, a Associação de Moradores da Vila de Paricatuba, participantes da ação Viva Paricatuba, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE/SEDURB), a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC), o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Estadual e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Foto: Mariane Cruz

“Estamos agindo com urgência para proteger as Ruínas de Paricatuba, um lugar de memória sensível e de grande valor sentimental para os que ainda moram ali. O cercamento e o escoramento provisório são passos cruciais para garantir a segurança e a preservação deste sítio histórico, enquanto avançamos para soluções permanentes”, destacou a superintendente do Iphan no Amazonas, Beatriz Calheiro.

As intervenções emergenciais serão executadas pela UGPE/SEDURB. Paralelamente, está em andamento a formalização de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), coordenado pelo Iphan, para a implementação de medidas de caráter permanente.

Intervenções

O cercamento em madeira será instalado no perímetro externo e no pátio interno do prédio principal, com o objetivo de restringir o acesso e garantir a segurança da área. Já o escoramento visa preservar os trechos da estrutura que apresentam risco de desabamento — medida considerada essencial para evitar novos danos e conservar o que resta das ruínas.

A Associação de Moradores da Vila de Paricatuba e os participantes da ação Viva Paricatuba ficarão responsáveis por orientar a visitação turística ao pátio central, assegurando o afastamento adequado das estruturas, conforme as orientações da Defesa Civil do Estado do Amazonas e da Defesa Civil de Iranduba.