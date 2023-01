Em mais uma tentativa de renovar o quadro de funcionários, a Jovem Pan decidiu demitir os comentaristas Rodrigo Constantino e Zoe Martinez. Eles haviam sido afastados temporariamente de suas funções na semana passada, três dias após o Ministério Público Federal (MPF) ter aberto inquérito para apurar a conduta do grupo de comunicação.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora. Questionada sobre a possíbilidade de demissão de outros nomes, eles não responderam. O MPF vai investigar a veiculação de notícias falsas, estímulo a ataques antidemocráticos e comentários abusivos feitos pelos comentaristas.

No mesmo dia do anúncio da investigação, Antonio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, presidente do grupo, também foi afastado do cargo, mas continua no Conselho de Administração da empresa. Quem ocupa o posto agora é Roberto Alves de Araújo, que trabalha na Jovem Pan desde 2013.

No inquérito, o Ministério Público justifica que os conteúdos veiculados podem abalar a confiança do público nas instituições.

"Numerosos conteúdos desinformativos, entre reportagens, debates ao vivo e comentários no formato de coluna e opinião têm potencial para minar a confiança dos cidadãos na idoneidade das instituições judiciárias brasileiras e na higidez dos processos democráticos por elas conduzidos", segundo o procurador regional dos Direitos do Cidadão adjunto em São Paulo, Yuri Corrêa da Luz, que assina o inquérito.