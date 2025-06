Visuliazação: 0

O nível do Rio Negro em Manaus atingiu um ponto de estabilidade em 28,97 metros e parou de encher, nesta quarta-feira (25). O rio está se recuperando de uma seca histórica, mas a subida das águas desacelerou. Embora a cota do rio tenha aumentado em relação aos níveis baixos registrados em 2024, ele ainda está abaixo do esperado para esta época do ano, em que encheu 16,86 metros.

Em 2024, o Rio Negro atingiu seu nível mais baixo em mais de 120 anos, causando uma situação de emergência em Manaus. A Prefeitura de Manaus chegou a decretar situação de emergência e fechou a Praia da Ponta Negra devido à seca.

O Rio Negro começou a subir novamente após um período de descida contínua, mas a subida não foi tão rápida quanto o esperado.

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) informou que o rio saiu da fase de seca extrema, mas que a subida ainda não significa o fim da estiagem. É necessário que haja chuvas consistentes e bem distribuídas na região para que o ciclo de cheia seja iniciado e o rio se recupere completamente.

Situação atual:

O Serviço Geológico do Brasil alerta que a estabilidade do rio não significa o fim da seca e que é preciso observar o comportamento das chuvas na região. A pesquisadora do SGB, Jussara Cury, destaca que a subida do rio depende da estabilidade do Rio Solimões, em Tabatinga, e das chuvas na região.

Apesar da recuperação, a seca histórica de 2024 deixou marcas e o rio ainda não atingiu os níveis esperados para esta época do ano.

O post Rio Negro parou de encher nesta quarta-feira em 28,97 metros apareceu primeiro em Portal Você Online.