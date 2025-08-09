5/5 - (1 voto)

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) divulgou, nesta semana, o 31º Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Amazonas, que aponta o início do período de vazante nos principais rios da região. Em Manaus, o rio Negro atingiu o nível de 28,32 metros, com uma média de redução diária de 3 centímetros.

Apesar da tendência de queda, os níveis dos rios ainda estão acima da média para o período, embora dentro do comportamento esperado, segundo o boletim. Na bacia do rio Negro, o processo de vazante é evidente em diversas localidades: em São Gabriel da Cachoeira (AM), o recuo diário é de 6 centímetros; em Tapuruquara, 5 cm; e em Barcelos, 2 cm por dia.

O boletim confirma que os principais rios da região já estão em processo de vazante. Confira:

Rio Solimões:

Tabatinga (AM): queda média de 17 cm por dia

por dia Fonte Boa (AM): redução de 12 cm diários

diários Itapéua (AM): recuo de 5 cm ao dia

ao dia Manacapuru (AM): descida de 3 cm por dia, ainda com nível alto para a época

Rio Negro:

São Gabriel da Cachoeira (AM): baixa de 6 cm ao dia

ao dia Tapuruquara (AM): queda de 5 cm diários

diários Barcelos (AM): redução de 2 cm por dia

por dia Manaus (AM): o nível chegou a 28,32 m, com descida diária de 3 cm

Rio Branco:

Boa Vista (RR): nível atual de 3,93 metros , com queda de 44 cm ao dia.

, com queda de ao dia. Caracaraí (RR): recuo ainda maior, de 47,5 cm diários.

Rio Amazonas:

Careiro da Várzea, Itacoatiara, Parintins (AM) e Óbidos (PA): todas registram reduções médias de 3 cm por dia.

O monitoramento é feito por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas (ANA), com operação do SGB em cerca de 80% das estações. Os dados são atualizados diariamente na plataforma SACE e orientam ações preventivas e a gestão dos recursos hídricos na região.

Já em Porto Velho (RO), o rio Madeira registra um nível de 4,63 metros, com uma vazante média de 20 cm por dia e em Humaitá (AM), o comportamento é semelhante, com queda diária de 19 cm.

Monitoramento e prevenção

O Serviço Geológico do Brasil (SGB) desempenha um papel estratégico na prevenção de desastres naturais em todo o país. Entre suas principais ações estão:

Operação dos Sistemas de Alerta Hidrológico;

Mapeamento de áreas de risco;

Manutenção do Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS).

Esse sistema é fundamental para decisões relacionadas ao abastecimento hídrico, especialmente em períodos de escassez.

Além disso, o SGB oferece o aplicativo Prevenção SGB, que disponibiliza informações em tempo real sobre riscos de deslizamentos, inundações e outros eventos geohidrológicos, apoiando tanto a população quanto os gestores públicos na adoção de medidas preventivas.

O monitoramento dos rios é feito por meio da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O SGB é responsável por operar cerca de 80% dessas estações, cujos dados são atualizados diariamente e disponibilizados ao público por meio da plataforma SACE.

*Com informações Serviço Geológico do Brasil

