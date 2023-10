Nesta terça-feira, 3 de outubro, o rio Negro atingiu a cota de 15,14m. A pior vazante já registrada foi de 13,63m em 2010, no dia 24 de outubro. Naquele ano, a cota do Rio Negro em 3 de outubro era de 16,50m. Ou seja, em 2023, no mesmo dia, o rio Negro vazou 1,36m a mais do que no ano da maior seca.

Segundo as medições históricas feitos pelo Porto de Manaus, o rio Negro ainda deve vazar, aproximadamente, ente 15 e 25 dias. Mas há um detalhe: em setembro o rio vazou em média 27cm por dia. Em outubro este ritmo diminuiu para 17cm por dia.

Com a diminuição do volume dos principais rios, como Amazonas, Madeira e Solimões, o transporte de cargas, alimentos e pessoas também está afetado. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas, 90% das 136 embarcações que atuam nas 116 linhas no estado operam com algum tipo de restrição, implicando no transporte de 50% da capacidade de cargas e apenas 45% do total de passageiros.

E isso afeta também as escolas... Pelo menos 2.200 alunos não conseguem assistir às aulas por causa da falta de transporte hidroviário. Cinquenta e nove dos 62 municípios amazonenses dependem desse tipo de transporte.