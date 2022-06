5/5 - (1 vote)

Barcelos (AM): No dia 18 de junho de 2022, o Rio Negro na região de Barcelos atingiu o recorde histórico, foi ultrapassado a marca de 10,46cm de junho do ano de 2021, onde anteriormente marcava a maior cheia da história em Barcelos. Neste dia foi atingido as a cota máxima de 10m47cm, simbolizando a partir de 18 de junho de 2022, um novo marco histórico para a cidade e para os órgãos de controle Meteorológicos do CPRM.

A cheia histórica é causada pelo alto volume de chuvas nos primeiros meses de 2022. Entre as causas das chuvas acima da média está o fenômeno La Niña (esfriamento do Oceano Pacífico) em parte da Amazônia Ocidental.

O prefeito de Barcelos, Edson Mendes, declarou situação de emergência na município de Barcelos em virtude da cheia histórica do rio Negro, de acordo com o monitoramento hidrológico. A Prefeitura de Barcelos já intensificou as ações integradas com todas as secretarias municipais, plano de ação da “Operação Enchente 2022”, averiguando e removendo os que desejam sair das áreas de risco, e verificando acesso a espaços provisórios, distribuição de cestas básicas, bem como construção de novas casas para as famílias que neste momento necessitam de suporte.

CONFIRA ALGUMAS IMAGENS (Fotos: Ernandes - HC-Drones)