A Justiça do Amazonas condenou cinco homens a 12 anos de prisão cada um por tráfico de drogas. A decisão foi proferida na última segunda-feira (7/7) pela juíza titular da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Manaus.

Os condenados são Gerson Barbosa de Oliveira, Dion Pinto Alves, Mizael Carvalho Sales, Misael de Souza Ramires e Francisco Silva do Nascimento. Eles foram absolvidos da acusação de associação para o tráfico. Outro réu no processo, José Correa do Nascimento, foi absolvido das duas acusações: tráfico e associação para o tráfico.

Todos os acusados respondem ao processo em liberdade e poderão recorrer da decisão sem serem presos. Depois que a sentença for confirmada em instâncias superiores, os mandados de prisão deverão ser expedidos. Bens apreendidos durante a operação, como balsas e empurradores, foram declarados perdidos e devem ser leiloados pela União.

O caso

O flagrante ocorreu em 25 de março de 2021, após denúncia anônima sobre o transporte de drogas escondidas em botijas de gás. A carga estaria em uma balsa chamada “Maria Fernanda”, que atracaria no Porto Galo da Serra Navegação, próximo à Ceasa, zona Sul de Manaus.

A embarcação foi abordada por volta das 13h. A tripulação era formada por três dos réus: Mizael Carvalho, Misael de Souza e Francisco Silva. Inicialmente, eles negaram o transporte de drogas, mas mudaram a versão ao perceberem a presença de um cão farejador. Um dos tripulantes, Mizael, acabou colaborando e indicou a localização das botijas suspeitas.

A primeira botija, mais pesada que as demais, foi aberta com a ajuda dele. Dentro, os policiais encontraram 558 tabletes e 14 garrafas com substância semelhante a entorpecente. A embarcação transportava cerca de 16 mil botijas, mas nem todas estavam carregadas com drogas.

No dia seguinte, os policiais fizeram uma nova busca e encontraram mais 129 tabletes escondidos em tambores e até dentro de um gerador de energia. Durante a operação, Dion Pinto Alves apareceu no porto dizendo que buscaria sete botijas, mas não apresentou documentos para isso. Segundo ele, receberia R$ 10 mil pelo transporte.

Dion acabou confessando que havia participado do carregamento da droga em Tabatinga e que viajou de avião até Manaus para buscar o material. Ele também indicou onde as botijas estavam escondidas.

Ao todo, foram apreendidos pouco mais de uma tonelada de drogas, incluindo skunk, cocaína, pasta base e oxi.

A decisão ainda cabe recurso.