O São Paulo ainda briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025, mas o planejamento da diretoria do clube já começou pensando no próximo ano. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (18), o presidente Julio Casares revelou interesse em Wendell, lateral-esquerdo do Porto, de Portugal: “[Do] Wendell sempre gostei, toda nossa comissão gosta. Eu o conheci na Copa América, tive momentos de conversa com ele. Senti que, se vier ao Brasil, tem muito interesse de vir ao São Paulo. Se ele tiver alguma proposta de outro centro da Europa, vai pesar na decisão. Mas estamos conversando. A conversa não chegou num ponto maduro de proposta, mas conversamos no sentido de ele falar com a família. Processo que aconteceu com o Lucas. Mas futebol é só quando tiver apalavrado e assinado”, disse o dirigente. O jogador seria reposição para Welington, que vai para o Southampton, da Inglaterra.

Casares também comentou a possível saída de Nestor para o Bahia: “Ainda não chegou nada oficial. Existe um interesse, até porque o Ceni é técnico e conhece muito bem o Nestor, um grande jogador. Futebol é assim: se vier proposta, se for boa para o São Paulo e o atleta… Nestor foi fundamental, fez o gol do campeonato”, lembrou Casares, citando o título da Copa do Brasil de 2023. “E é uma pessoa que… Eu sempre brinco com os meninos de Cotia: eles devem voar, ganhar o mundo. No caso do Nestor, se acontecer a proposta, vamos examinar.”

O São Paulo volta a campo contra o Bragantino, na próxima quarta-feira (20), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é a sexta colocada do Brasileirão, com 57 pontos em 33 jogos. São 17 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, somando 57% de aproveitamento. O jogo entre Bragantino e São Paulo terá transmissão ao vivo no YouTube Jovem Pan Esportes.