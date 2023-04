Não é segredo que o relacionamento do príncipe Harry com o rei Charles III não está bem. Desde o lançamento do livro "Na Sombra", em que o filho mais novo da realeza revelou bastidores da família, em várias ocasiões públicas, a relação se desgastou ainda mais. Para o especialista em realeza Richard Fitzwilliams, a reconciliação entre pai e filho será extremamente difícil.

"Os Sussex querem que os membros da realeza assumam a culpa. Eles acreditam que foram forçados a sair e que os membros da realeza deveriam ser coniventes com a imprensa", disse ele à revista OK!. "Harry quer um pedido de desculpas, mas não receberá. Então, a realeza não tem o que dizer".

Para o especialista, qualquer relação com Harry é praticamente impossível, especialmente após as entrevistas e a série documental "Harry & Meghan" na Netflix. "Não é possível falar sem medo de que vá acabar em algum lugar", concluiu.