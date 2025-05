Visuliazação: 0

Raphinha, atacante do Barcelona, revelou que esteve próximo de defender a seleção italiana na Eurocopa de 2020, mas não conseguiu a tempo o passaporte italiano. Em uma entrevista ao canal do youtube da jornalista Isabela Pagliari, ele compartilhou que recebeu propostas de dirigentes da Itália. “Naquela época, pessoas da seleção italiana me ligavam. O Jorginho (brasileiro que se sagrou campeão com a camisa da Azzurra), me ligava constantemente. A comissão técnica tinha um projeto incrível para mim e foi algo que realmente chamou a minha atenção”, afirmou o atleta. Apesar de ter se sentido valorizado pelo convite, o jogador disse que o seu desejo sempre foi poder defender o Brasil. “Eu tinha um pouco de esperança, lá no fundo, de poder vestir a camisa do Brasil. Felizmente, meu passaporte italiano não chegou a tempo”, disse.

A Eurocopa de 2020, realizada entre junho e julho de 2021, culminou com a vitória da Itália. Raphinha foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez em agosto de 2021 e, desde então, se tornou uma peça fundamental na equipe. Atualmente, o Brasil busca melhorar seu desempenho nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, a seleção brasileira ocupa a quarta posição nas Eliminatórias, somando 21 pontos, enquanto a Argentina lidera com 31. Desde sua estreia, Raphinha já participou de 33 jogos pela seleção, contribuindo com 11 gols. Sua trajetória na equipe nacional reflete seu compromisso e talento, consolidando sua importância no elenco.

Leia também

João Fonseca estreia no Masters 1000 de Roma contra Fabian Maroszan



Ancelotti acerta rescisão com Real Madrid e se aproxima de acerto com Seleção Brasileira, afirma site



Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA