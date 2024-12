A Prefeitura de Parintins anunciou a programação oficial da festa de Fim de Ano, que promete ser uma das maiores celebrações do Baixo Amazonas. O evento, que será realizado na Praça do Cristo Redentor, terá como grande destaque o show de Raí Saia Rodada, um dos maiores nomes do forró eletrônico no Brasil, além de sorteio de quatro motos zero km para o público presente.

A festa começa às 21h com DJ Ruan Santos, seguido por Só Pagode e a tradicional virada do ano que contará com os shows de Caprichoso e Garantido. À 1h da madrugada, Raí Saia Rodada sobe ao palco para embalar a noite com seus maiores sucessos, prometendo um show inesquecível.

A programação encerrará com a apresentação da Banda dos Top’s, assegurando diversão até o amanhecer.

A Prefeitura reforça o convite para que todos participem deste grande evento, que será gratuito e repleto de música, prêmios e muita energia positiva para dar as boas-vindas a 2025.