Evento será realizado no Quintas de São José do Rio Negro e terá clínicas, provas de salto, palestra e atividades para toda a família

Localizado na Avenida do Cetur, no Tarumã, zona Oeste de Manaus, o Quintas de São José do Rio Negro (QSJRN) se prepara para um evento de destaque no cenário hípico amazonense: o Quintas Open de Salto. Agendado para o dia 27 de julho, o torneio, realizado em parceria com a Federação Amazonense de Hipismo (FAHI), promete um dia repleto de competições e atividades para toda a família. O ponto alto será a presença de Vailton Jocy Cordeiro, renomado desenhador de percurso internacional pela Federação Equestre Internacional (FEI) e diretor geral da Sociedade Hípica Paranaense.

A programação do evento se estenderá por vários dias, culminando na grande prova de salto. O cavaleiro Vailton Cordeiro, com sua vasta experiência de 40 anos como professor de hipismo e 32 anos como desenhador de percurso e juiz internacional FEI 3 estrelas, conduzirá uma clínica de salto nos dias 23, 24 e 25 de julho. Essa oportunidade única permitirá que cavaleiros e amazonas aprimorem suas técnicas sob a orientação de um dos maiores nomes do hipismo nacional e internacional.

No domingo, 27 de julho, a partir das 9h, as provas de salto ocorrerão na área do Clube de Esportes do QSJRN. A expectativa é de grande participação de atletas locais, competindo por R$ 10 mil em premiações. As inscrições para as provas podem ser realizadas através do site da Federação Amazonense de Hipismo (www.fah.org.br). O Quintas Open de Salto representa um marco para o hipismo no estado, impulsionando o desenvolvimento e a visibilidade da modalidade na região.

Ainda no dia 27 de julho, no período da tarde, a partir das 14h30, Vailton Cordeiro ministrará uma palestra sobre regulamento de hipismo, direcionada a juízes e desenhadores de percurso. Esta é uma chance valiosa para profissionais e entusiastas aprofundarem seus conhecimentos sobre as normas e diretrizes do esporte. A palestra complementa a expertise de Cordeiro, que, em sua trajetória como cavaleiro, conquistou três títulos sul-americanos e diversos campeonatos brasileiros em todas as categorias.

Além das competições e clínicas, o evento contará com a apresentação, pela arquiteta Yasmim Fazani, do projeto da futura Hípica do Quintas de São José do Rio Negro. Esta revelação é um indicativo do compromisso do condomínio com o fomento do hipismo e a criação de uma infraestrutura de ponta para a modalidade. A construção de uma hípica contribuirá significativamente para o treinamento de atletas e a realização de eventos de maior porte no futuro.

Renata Pi, diretora de Marketing da BTP Urbanismo, incorporadora responsável pelo Quintas, enfatiza a relevância do evento: “O Quintas Open de Salto e a presença de Vailton Cordeiro são um reflexo do nosso empenho em oferecer experiências únicas e de alta qualidade aos nossos moradores e à comunidade amazonense. Acreditamos que o hipismo, com seus valores de disciplina e conexão com a natureza, se alinha perfeitamente com a proposta de vida que oferecemos aqui. Este evento consolida o Quintas como um polo esportivo de referência e fortalece os laços com a Federação Amazonense de Hipismo, abrindo caminho para futuras parcerias e o crescimento do esporte em nossa região.”

O Quintas Open de Salto será um dia especial com uma variedade de atividades para todas as idades. Food trucks estarão disponíveis no local, garantindo opções gastronômicas para os visitantes. Além disso, a programação incluirá passeios de cavalo, caminhada, bike, caiaque, beach tennis e test drive de carros, permitindo que todos desfrutem do cenário exclusivo do QSJRN.

