A Polícia Federal apreendeu, nesta quinta-feira (6/6), 163 kg de cloridrato de cocaína durante fiscalização em embarcação comercial de passageiros, do tipo recreio, na Base Garateia da PF, em Santo Antônio do Içá/AM.

A droga estava sob posse de três mulheres e um homem, identificados no local, que escondiam o entorpecente no teto do porão da embarcação. A cocaína estava fracionada em tabletes e revestidas por invólucro de plástico.

Diante da situação, foi decretada a prisão em flagrante das quatro pessoas, por tráfico de drogas, que já estão à disposição da Justiça. Além disso, foi aberta investigação policial para averiguação da procedência da droga.