Liga segue com estrelas da bola, como Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema entre outros.

A principal liga da Arábia Saudita está próxima de iniciar mais uma temporada e, mais uma vez, ganhará a atenção da torcida brasileira, principalmente após “assustar” o mundo da bola em 2024 ao contratar grandes estrelas.

Nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema e Roberto Firmino seguem mais um ano na Premier League árabe e prometem agitar os gramados por lá. Para este ano, os clubes ainda não fizeram contratações de impacto, mas a recente notícia do interesse do Al-Ahli em Vini Jr. mexeu com o noticiário do futebol.

Quando começa o Campeonato da Arábia Saudita

A temporada 2024/25 do Campeonato Saudita terá seu início no dia 22 de agosto, uma quinta-feira. O destaque do primeiro dia será o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, recebendo o Al Raed. Um dia depois, o Al-Hilal visita o Al-Akhdoud.

Serão 34 rodadas ao longo de 9 meses, e 18 equipes em busca do caneco local. A última rodada está marcada para o dia 25 de maio.

Times participantes

Al Fateh

Al Hilal

Al Khaleej

Al Kholood

Al Nassr

Al Raed

Al Taawon

Al-Ahli Jeddah

Al-Akhdoud

Al-Ettifaq

Al-Fayha

Al-Ittihad

Al-Orobah

Al-Qadisiyah

Al-Riyadh

Al-Shabab

Al-Wehda

Damac FC

Os campeões da liga saudita

O Al-Hilal, time dos brasileiros Neymar, Michael, Malcom e Renan Lodi, é o atual campeão e maior detentor de títulos da Arábia Saudita. São 19 canecos no currículo, sendo quatro conquistas nos últimos cinco anos.

Logo atrás vem o Al-Ittihad, do francês Benzema, com 9 títulos. O Al-Nassr, que tem o goleiro Bento e o atacante Talisca em seu elenco, possui 8 conquistas, sendo a última na temporada 2018-19.

Onde assistir

Assim como na temporada passada, o Campeonato da Arábia Saudita será transmitido no Brasil pelo Grupo Band (TV aberta e fechada) e pelo canal Goat, no Youtube.

