Depois de acertar o resultado no 1º turno das eleições em Manaus, a Quaest divulgou os dados da primeira pesquisa feita para o segundo turno. De acordo com os números, trazidos pela TV Amazonas no início da noite deste sábado, 19/10, David Almeida (Avante) tem 43% das intenções de voto para o 2º turno e Capitão Alberto Neto (PL), aparece com 41%.

Os dados se referem à pesquisa estimulada, aquela em que os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor no momento da entrevista. Os votos são totais, ou seja, brancos, nulos e indecisos não são excluídos da contagem.

A pesquisa Quaest, contratada pela Rede Amazônica, realizou 900 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 16 e 18 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O documento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número AM05240/2024

Pesquisa Quaest de intenção de voto – estimulada para o 2º turno das Eleições 2024 em Manaus divulgada neste sábado (19). — Foto: Rede Amazônica

Apoio dos outros candidatos

Os entrevistados também foram perguntados sobre o voto no primeiro turno e em quem eles votariam no segundo turno. 42% dos eleitores que votaram em Amom Mandel (Cidadania) disseram que pretendem votar agora em Capitão Alberto Neto (PL); enquanto 52% dos que votaram em Roberto Cidade (União Brasil) declararam intenção de voto em Capitão Alberto Neto (PL). Já 62% dos eleitores que votaram em Marcelo Ramos (PT) afirmam que vão votar em David Almeida (Avante). Veja os números completos:

Em quem pretendem votar eleitores que votaram em Amom Mandel (Cidadania) no 1º turno:

Em quem pretendem votar eleitores que votaram em Roberto Cidade (União Brasil) no 1º turno:

Em quem pretendem votar eleitores que votaram em Marcelo Ramos (PT) no 1º turno: