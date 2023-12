O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (19) que a Rússia estaria disposta a conversar com Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa sobre o futuro se eles quisessem, mas que Moscou defenderia os interesses nacionais.

Putin, que enviou tropas para a Ucrânia em 2022, tem afirmado repetidamente que estaria preparado para falar sobre a paz, embora as autoridades ocidentais digam que ele está esperando a eleição presidencial dos Estados Unidos (EUA) em novembro antes de fazer um esforço genuíno.

"Na Ucrânia, aqueles que são agressivos em relação à Rússia, na Europa e nos Estados Unidos - eles querem negociar? Que o façam. Mas faremos isso com base em nossos interesses nacionais (...) Não abriremos mão do que é nosso", disse Putin em uma reunião da liderança de defesa em Moscou.

A Rússia controla cerca de 17,5% do território que foi reconhecido internacionalmente parte da Ucrânia quando a União Soviética entrou em colapso em 1991. O país anexou a Crimeia em 2014 e, no ano passado, afirmou que quatro regiões adicionais da Ucrânia, que suas tropas controlavam parcialmente, fazem parte do país.

Kiev diz que não descansará até que todos os soldados russos sejam expulsos da Ucrânia.

Putin acusou os Estados Unidos de explorar a Europa para seus próprios interesses e disse que a Rússia não planeja nenhuma guerra contra a Europa.

Ele acrescentou que a adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) "não é aceitável para a Rússia em dez anos, e nem em 20".