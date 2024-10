Está tramitando na Câmara Municipal de Manaus (CMM) o Projeto de Lei (PL) 386/2024, de autoria do vereador Joelson Silva (Avante) que pretende criar a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino, a ser inserida no Calendário Oficial de Eventos de Manaus e promovida anualmente no mês de novembro. A proposta está em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segundo Joelson Silva, o objetivo da Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino é promover eventos que reflitam sobre a valorização das mulheres que são donas de empresas. Para o parlamentar, construir uma rede de apoio às mulheres empreendedoras pode ser uma ferramenta essencial para ajudá-las a superar desafios e alcançar o sucesso.

“Muitas mulheres enfrentam discriminações, elas ainda são atribuídas à imagem de donas de casa ou na ocupação de cargos inferiores aos dos homens. Por isso, existe a necessidade de esclarecimento sobre a importância desse segmento e assim, a diminuição das desigualdades, valorização e incentivo ao empreendedorismo das mulheres, que lutam no dia a dia por melhores condições de vida”, ressalta o parlamentar.

Pesquisa

No Amazonas, o empreendedorismo feminino tem ganhado força e muitas mulheres estão à frente de negócios. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que compõem o estudo “Empreendedorismo Feminino no Brasil em 2021”, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dos mil empreendimentos no Amazonas, mulheres são donas de 193,5 mil ou 30% dos negócios, entre informais e comandados por chefes de domicílio.

Também segundo o Sebrae, no Brasil, há 10,3 milhões de mulheres empreendedoras no país, o que aponta que mais de 34% dos empresários brasileiros são mulheres. Destas, 45% são chefes de família, ou seja, são responsáveis pela principal e, muitas vezes, a única renda de seus lares.

O estudo ainda aponta que, 54% dos empreendedores homens empreendem por oportunidade, enquanto pouco mais de 55% das mulheres o fazem por necessidade.

Ainda, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae com base em dados do IBGE, o número de mulheres empreendedoras no Brasil passou de 10 milhões. Ao todo, quase 9 em cada 10 mulheres (87%) trabalham sozinhas. Mesmo assim, houve um salto de 30% no número de empreendedoras que geram empregos de um ano para outro. Juntas, elas empregam mais de 1,3 milhão de pessoas.

O post Projeto na CMM propõe Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino apareceu primeiro em Portal Você Online.