Durante o ciclo de palestras promovido pela Suframa na Jornada de Integração Regional e Interiorização do Desenvolvimento em Anori, na sexta-feira (30), produtores e empresários locais destacaram a relevância das informações sobre incentivos fiscais e a necessidade de fortalecer o setor produtivo do município.

O proprietário da loja de material de construção ConstruCasa, Blenner Nascimento, afirmou que as informações apresentadas pela Autarquia foram uma completa novidade para o comércio local. “Tudo isso que a Suframa apresentou é novidade para nós. Não sabíamos que poderíamos ter acesso a incentivos fiscais para reduzir custos na compra de materiais e equipamentos. Agora sabemos que podemos buscar produtos de fora, com menos impostos, e isso pode melhorar muito o nosso negócio. A partir dessas informações, vamos estudar mais e buscar o cadastro na Suframa”, afirmou.

A possibilidade de ampliar a competitividade e reduzir custos também animou os produtores rurais, que enfrentam desafios históricos para desenvolver a produção local. O agricultor e piscicultor José Jorge Ladislau ressaltou o potencial produtivo de Anori, especialmente no cultivo de açaí, e destacou a necessidade de transformar a produção primária em agroindústria. “Eu trabalho com açaí e piscicultura, mas as dificuldades de infraestrutura impedem a expansão da produção. Meu objetivo é montar uma agroindústria aqui em Anori para transformar o açaí em polpa, pó e hidrolisado, além de aproveitar o caroço como substituto do pó de café”, explicou.

Ladislau também ressaltou a importância da presença da Suframa no interior. “A Suframa está de parabéns por vir até o interior e mostrar as oportunidades para quem está na origem da matéria-prima. Isso estimula a gente a transformar a produção local e criar empregos, evitando que nossos jovens precisem sair daqui em busca de trabalho”, completou.

O produtor César Augusto de Oliveira Andrade também apontou as dificuldades enfrentadas pelos agricultores locais, principalmente pela falta de recursos para manter e ampliar a produção. “Tenho um sítio com 24 hectares de açaí e uma unidade de beneficiamento pronta, mas parada por falta de recursos. Sempre ouvimos falar da Suframa e dos incentivos, mas nunca tivemos tempo ou acesso às informações”, relatou.

Segundo ele, o ciclo de palestras representou uma oportunidade concreta para conhecer os mecanismos de apoio disponíveis. “Esse contato foi importante para mostrar que é possível buscar apoio, apresentar projetos e melhorar a produção. O setor primário é a base daqui, e precisamos de incentivos para sair dessa situação difícil e produzir com mais qualidade”, concluiu.

Programação

As palestras tiveram início com o coordenador de Estudos Econômicos e Empresariais da Suframa, Patry Boscá, destacando os benefícios a partir da adesão aos incentivos fiscais. “Com o cadastro na Suframa, produtores e empresários podem ter acesso à isenção de impostos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Importação (II), o que pode trazer reduções expressivas no custo para a aquisição de carros utilitários, máquinas, equipamentos e materiais de instalação, entre outros produtos, conforme a legislação”, explicou.

A chefe de Serviços Operacionais, Maria José Melo, explicou o passo a passo para efetuar o cadastro na Suframa e alertou para a baixa adesão no município. “De um total de 307 empresas ativas em Anori, apenas quatro possuem cadastro na Suframa. O cadastro é a porta de entrada para acessar todos os benefícios fiscais e ampliar a competitividade dos negócios locais”, reforçou.

Em seguida, o coordenador de Análise de Projetos e Incentivos, José Norberto Sena, apresentou as orientações para elaboração de projetos que utilizem matéria-prima regional, um tema de grande relevância para Anori, reconhecido como importante produtor de açaí, e o coordenador de Monitoramento Tecnológico, Thiago Azevedo, falou sobre o funcionamento da política de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) da Suframa.

Outro destaque das palestras foi a apresentação sobre os incentivos fiscais administrados pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que envolvem desde deduções no Imposto de Renda até apoio financeiro por meio do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA). E por fim, os programas prioritários de Bioeconomia, coordenado pelo Idesam; Fomento ao Empreendedorismo Inovador, gerido pela Softex; e Indústria 4.0 e Modernização Industrial, conduzido pelo CITS.

Equipe

A comitiva da Suframa no município de Anori, também foi composta pelo superintendente Bosco Saraiva; o superintendente-adjunto Executivo, Luiz Frederico Aguiar; o superintendente-adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica, Waldenir Vieira; a procuradora federal pela Suframa, Diana Azin; o gerente de Projetos, Ozenas Maciel; o coordenador de Comunicação, Isaac Júnior, e técnicos de comunicação e de eventos da Autarquia.

