De acordo com o presidente do Procon, Jalil Fraxe, o consumidor "pode contar" com o órgão. Essa afirmação foi ao receber hoje (6) o relatório final da CPI da Amazonas Energia, da Assembleia Legislativa (ALE-AM).

Fraxe, porém, não detalhou que providências vai tomar contra as irregularidades da empresa privada, conforme apontou a CPI.

Por exemplo, cobrança abusiva, falhas na medição do consumo, cortes ilegais do fornecimento, entre outras. Durante os oito meses de atividade da CPI, o Procon acompanhou audiências com consumidores na capital e em pelo menos dez dos maiores municípios do Amazonas. Portanto, acompanhou de perto as queixas contra os serviços da empresa.

Foto: João Pedro Sales/Secom

