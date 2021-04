4.7 / 5 ( 3 votos )

O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) retoma na próxima segunda-feira (12/04) os atendimentos na sede do órgão, localizada na avenida André Araújo, 1.500, Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Os consumidores poderão fazer agendamento por meio do 3215-4009, das 8h às 14h (mesmo horário de funcionamento do órgão).

As atividades presenciais estavam suspensas desde janeiro deste ano, em razão de medidas de prevenção à disseminação do novo coronavírus. Com o retorno, o órgão reforça que só permitirá a entrada de pessoas com máscara no prédio. O atendimento mediante agendamento prévio é outra medida tomada para evitar aglomeração de consumidores.

“Até esta sexta-feira (09/04), realizamos atendimentos exclusivamente por telefone e on-line. Com o retorno, recomendamos que o consumidor que marcou horário chegue à sede do Procon-AM com cinco minutos de antecedência. É uma forma de evitar filas e de não fazer com que haja uma espera desnecessária”, destaca o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.

Documentação – Os consumidores que comparecerem ao órgão para abertura de reclamação devem levar documentos pessoais, comprovante de residência e toda e qualquer prova que esteja relacionada à reclamação, como prints, cupom fiscal, fatura contestada, contrato celebrado entre as partes e afins.