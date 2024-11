Neste sábado e domingo (16 e 17/11), será realizado o 1º Feirão do Amazonas Meu Lar, voltado ao subsídio para financiamento de imóveis para as Faixas 1, 2 e 3 do Minha Casa, Minha Vida. O Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas (Procon-AM) estará atuando no evento, com objetivo de atender as famílias que têm interesse em renegociar dívidas.

Durante o evento que acontece das 9h às 19h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus, estarão presentes os atendimentos ofertados pelos órgãos estaduais que executam o Amazonas Meu Lar: a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab), Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

Para auxiliar as pessoas que estão em processo de entrevista para o Subsídio Entrada do Meu Lar, o secretário da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab), Jivago Castro, e o diretor-presidente do Procon Amazonas (Procon-AM), Jalil Fraxe, irão firmar parceria por meio de Termo de Cooperação para a realização de atendimento célere junto às famílias.

Segundo o secretário Jivago Castro, a parceria é importante para que as famílias possam resolver suas pendências de crédito junto às concessionárias. “Um dos critérios para o interessado participar da linha de subsídio do maior programa habitacional, lançado pelo governador Wilson Lima, é não estar com o CPF negativado. Então, essa parceria com o Procon-AM vem para que o atendimento de negociações seja de maneira célere, para que ainda durante o processo de atendimento, o interessado consiga resolver suas pendências”, explicou.

A Suhab estará ofertando atendimento referente ao Amazonas Meu Lar, tirando dúvidas, explicando o processo para a realização do pré-cadastro, as linhas de atendimento oferecidas pelo programa habitacional, entre outros serviços.

Conforme o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, aqueles que desejam participar da renegociação de dívidas com a concessionária Amazonas Energia, precisam apresentar seus documentos pessoais para formalizar o acordo.

“A participação neste importante evento, em parceria com outras secretarias, reforça o compromisso do Procon-AM com a população. Os moradores de Manaus que comparecerem ao Centro de Convenções Vasco Vasques devem levar seus documentos pessoais, como RG, CPF e a conta de luz, para renegociar dívidas com a Amazonas Energia.”, frisou.

Fraxe destaca também que a Águas de Manaus não participará do evento presencialmente. No entanto, todos os interessados que visitarem o stand do Procon e solicitarem uma ficha de atendimento para renegociação de dívidas com a concessionária de água serão atendidos presencialmente no espaço da concessionária dentro da sede do Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), situada na avenida André Araújo, 1500, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

Além das renegociações, o órgão também estará disponível para receber denúncias, reclamações e oferecer orientações jurídicas à população. Para ser atendido, é necessário apresentar documentos pessoais e o comprovante de compra.

Feirão Amazonas Meu Lar

O evento ocorrerá nos dias 16 e 17 de novembro, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus, das 9h às 19h. A linha de atendimento ofertada será o subsídio estadual “Entrada do Meu Lar”, criado para auxiliar no pagamento da entrada de imóveis adquiridos por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

O valor do subsídio estadual é de R$ 35 mil para famílias da Faixa 1, que tenham renda mensal bruta de até R$ 2.850,00; de R$ 30 mil para a Faixa 2, com renda mensal bruta de R$ 2.850,01 até R$ 4.700,00; e de R$ 20 mil para a Faixa 3, com renda mensal bruta de R$ 4.700,01 até R$ 8.000,00.

Durante o feirão, o público poderá conferir estandes de construtoras com empreendimentos credenciados no programa Amazonas Meu Lar. Quem desejar financiar um apartamento utilizando o subsídio poderá realizar o pré-cadastro e a avaliação de crédito diretamente no local. Além disso, diversos órgãos estaduais envolvidos no programa estarão oferecendo seus serviços.

Para participar do feirão e acessar a linha de atendimento, é necessário estar pré-cadastrado no Programa Amazonas Meu Lar. No último dia 18 de outubro, o pré-cadastro, que pode ser feito no site www.amazonasmeular.am.gov.br ou pelo aplicativo SASI, foi reaberto de forma permanente. Quem está pré-cadastrado e tiver interesse no subsídio deve atualizar os dados e fazer a opção por essa linha de atendimento.

Sobre o programa

O Amazonas Meu Lar integra as políticas de habitação e fundiária do Estado. Atuando em parceria com o programa federal Minha Casa, Minha Vida, tem como meta atender 24 mil famílias com soluções de moradia e 33 mil com regularização fundiária. O investimento estimado é de R$ 4,7 bilhões, somando recursos do Estado, do FGTS e do Fundo Arrendamento Residencial (FAR).

O programa alcançou, até o momento, 22.760 famílias. Dessas, 5.827 foram atendidas com soluções de moradia e 17,3 mil com regularização fundiária. Ao todo, foram pagas 55.358 soluções em forma de indenização, bônus moradia, bolsa moradia e auxílio moradia.