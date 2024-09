Setembro Amarelo é uma campanha dedicada à conscientização sobre a saúde mental e a prevenção ao suicídio. Neste contexto, o Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) alerta para um problema crescente: o superendividamento e a relação direta com doenças mentais como depressão, ansiedade, estresse e chegando a casos extremos como: pensamentos suicidas.

Dados divulgados pela Agência Brasil apontam que 78,5% da população do país estava endividada no primeiro semestre do ano.

Em Manaus, a situação é igualmente preocupante, informações disponibilizadas pelo Serasa indica que mais de 1.080.222 pessoas estão inadimplentes, acumulando dívidas que somam mais de 5,6 bilhões de reais.

O desemprego, a redução de renda, os gastos excessivos e as emergências médicas são algumas das principais razões que levam uma pessoa a sair da condição de endividada para superendividada. O endividado consegue pagar suas dívidas regularmente, enquanto o superendividado não consegue quitar seus débitos sem comprometer seu sustento mínimo e o de sua família. Essa situação pode desencadear ou agravar problemas de saúde mental.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, destaca a importância do Núcleo de Apoio ao Superendividado (NAS) dentro da autarquia.

“O Núcleo foi criado para proporcionar um respiro para a mente e o bolso dos consumidores, oferecendo a possibilidade de renegociar dívidas elevadas. É um esforço para ajudar as pessoas a saírem desse ciclo de ansiedade e desespero causado pelo superendividamento.”, afirmou

A psicóloga Renata Freitas relata que muitas pessoas chegam ao seu consultório desesperadas devido ao acúmulo de dívidas. Ela observa que, em busca de uma solução rápida, alguns acabam recorrendo a jogos de azar, que oferecem uma falsa esperança de resolver o problema financeiro.

“Esses jogos apresentam grande instabilidade, e as pessoas acabam perdendo mais do que ganham. Isso pode levar ao desenvolvimento de transtornos como a ansiedade generalizada e a depressão.”

Neste setembro Amarelo, é fundamental lembrar que cuidar da saúde financeira também é uma forma de cuidar da saúde mental. Se você ou alguém que conhece está passando por dificuldades financeiras e emocionais, não hesite em buscar ajuda. O Procon-AM e outros órgãos estão disponíveis para oferecer suporte e orientação.

Como o Procon-AM e o Núcleo de Apoio ao Superendividado podem ajudar:

Orientação e Educação Financeira: O núcleo oferece orientação para que os consumidores possam reorganizar suas finanças.

Renegociação de Dívidas: Ajuda na renegociação de dívidas, facilitando o processo e buscando condições mais favoráveis.

Apoio Psicológico: Em alguns casos, o núcleo pode encaminhar para apoio psicológico, reconhecendo a relação entre dívidas e saúde mental.

Dicas para prevenir o superendividamento e cuidar da saúde mental:

Mantenha um orçamento pessoal e controle seus gastos.

Evite compras impulsivas e dívidas que não possa pagar.

Busque ajuda financeira e psicológica quando necessário.

Participe de programas de educação financeira oferecidos por instituições confiáveis.

