Os primos Arleison Ramos de Souza, de 31 anos, e Thiago de Oliveira de Souza, 30, foram encontrados mortos na noite desta quarta-feira (30), no ramal do Chico Mendes, no bairro Distrito Industrial 2, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações dos policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os homens foram capturados e levados para uma região de mata onde foram executados. Arleison foi atingido com dois tiros na região da cabeça e Thiago foi morto a golpes de terçado.

Os corpos foram encontrados por moradores, que acionaram à polícia. Em seguida, a família das vítimas foi avisada e relatou aos policiais que os primos já estavam recebendo ameaças de morte. Eles eram conhecidos por cometer furtos na região.

Os suspeitos do crime estavam em um carro modelo Onix, de cor preta, e fugiram rapidamente. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).