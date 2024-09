A tempestade que se abateu sobre Manaus na noite da última sexta-feira (27), e madrugada de sábado (28), provocou ocorrências registradas pela Central 199 da Defesa Civil do Município, que funciona 24 horas na sede do Centro de Cooperação da Cidade (CCC). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para este domingo (29) é mais chuva com possibilidade de tempestade, n parte da tarde.

Após o temporal, a Defesa Civil Municipal divulgou um balanço das ocorrências. Foram casos de alagação, erosão, desabamento, destelhamento e solicitação de vistoria, nas zonas Norte, Leste e Centro-Sul da capital amazonense.

As demandas foram atendidas por equipes de campo, que estiveram nas áreas impactadas pela chuva forte, acompanhada de forte ventania.

A Defesa Civil recomenda que em casos de ocorrências, para assistência imediata, o manaura entre em contato ligando para o Disque 199 (Defesa Civil), do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), que opera 24 horas.

A Prefeitura de Manaus informa que continuará monitorando os dados de previsão para fornecer atualizações, caso haja alterações significativas. “Mantenha-se informado e esteja preparado para possíveis mudanças climáticas”, diz nota da Defesa Civil.

Tempestade

A chuva chegou por volta das 20h30 de sexta (27) e continuou com pancadas isoladas pela madrugada de sábado (28), registradas em vários bairros da cidade. Na região da Ponta Negra, a Amazonas Energia foi acionada para restabelecer o fornecimento de energia, que devido ao vento forte provocou váriso curto-circuito na rede elétrica.

Foi a segunda precipitanção de chuva sobre a cidade, que vem sendo castigada pela estiagem, com baixa umidade e a frequente névoa de fumaça das queimadas de municípios da região metropolitana, que tem deixado a qualidade do ar insalubre.

Com a chuva da última terça-feira (24), a qualidade do ar já havia melhorado e o clima ficou ameno com os termômetros registrando 25ºC, bem diferente das noites quentes de 29ºC dos últimos dias.

A previsão do tempo para este domingo é de tempestades, a partir das 11h30 até às 15h, com até 77% de possibilidades de acontecer. O dia amanheceu claro com algumas núvens e céu encoberto, a parcialmente nublado, com mínimas previstas de 23ºC a 25ºC e máximas de 31ºC a 33ºC, com sensação térmica de 34ºC. A umidade relativa do ar é de 78%, com ventos de 5 km/h, com visibilidade de 9,6 km.

O post Previsão do tempo é de mais chuva forte neste domingo, após tempestade em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.