Prefeito David Almeida agradece população e guardas municipais que ajudaram nas prisões.

O prefeito de Manaus, David Almeida, agradeceu à população que acionou a Central 153 e ajudou os agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal, a prenderam, nesta sexta-feira (6), dois suspeitos de participarem do assalto a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que está em construção no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital.

De acordo com a denúncia anônima, os suspeitos estavam em um caminhão nas proximidades da UBS. No veículo, havia equipamentos utilizados na obra avaliados em R$ 120 mil, que foram recuperados e que voltarão a ser utilizados na construção da unidade de saúde.

O crime aconteceu no último final de semana, quando oito criminosos armados invadiram o canteiro de obras da nova unidade de saúde, renderam o vigilante e realizaram o roubo de materiais de construção e equipamentos eletrônicos.

O prefeito David Almeida agradeceu à população por acionarem a Central 153 da Guarda Municipal. “Eu quero agradecer a você que denunciou pelo 153, foi por meio dessa denúncia que nós identificamos esses meliantes. Assim, a gente pôde recuperar parte do que foi roubado nesse assalto na UBS. Muito obrigado a você que colaborou”, disse o prefeito.

O secretário Alberto de Siqueira, titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), também salientou a importância da colaboração da população.

“Agradeço à população de Manaus que ligou para o 153, fez a sua denúncia anônima. Veja o quanto é importante a população estar junto com a administração pública, para promover a segurança pública. Continuem contando com a Romu, com a Guarda Municipal, que tem crescido e o objetivo é ajudar as demais forças de segurança e a população de Manaus”, comentou.

Prisão em flagrante

O comandante das especializadas da Guarda Municipal, Fernando Silva, explicou como ocorreu a prisão dos suspeitos. “A Romu foi acionada e ficamos fazendo o patrulhamento ali naquela área do Viver Melhor 3 e nos deparamos com o caminhão. Realizamos a abordagem, identificamos que de fato no veículo continha os produtos do roubo, avaliado em mais de 120 mil reais, e fizemos a prisão dos dois suspeitos que estavam no caminhão e trouxemos aqui até a delegacia”, informou.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), assim como o caminhão que estava com os equipamentos roubados.

O comandante das especializadas da Guarda Municipal reforçou a importância da população realizar denúncias via Central 153 para que se chegue aos demais suspeitos e na recuperação de todos os itens roubados.

“A denúncia da população é importantíssima para que a gente consiga atuar de forma eficaz. A população nos ajuda muito, quando ela denuncia por meio do número 153, porque a Guarda Municipal é acionada, as viaturas mais próximas da área, para conseguir efetuar as possíveis prisões”, disse o comandante Fernando Silva.

A investigação do roubo segue sob a responsabilidade da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e os suspeitos detidos estão à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.

