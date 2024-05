Michel Nedson da Silva Lima, de 36 anos, foi preso neste fim de semana, por envolvimento no homicídio de Ricardo de Souza Lemos. A vítima foi espancada até a morte no dia 10 de março deste ano, após uma briga em um bar no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. Um outro homem também já foi preso pelo crime.

De acordo com informações da adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegada Deborah Barreiros, a discussão no bar se iniciou por conta de uma mulher. A vítima estava acompanhada de seu irmão e estavam indo para casa, quando foram alcançados pelos suspeitos.

‘’O que sabemos é que a motivação deste crime foi fútil. Todos os envolvidos estavam alcoolizados e entraram nessa discussão por conta de mulher. Nós já prendemos o José, agora o Michel e ainda temos dois procurados, que estão envolvidos nesse homicídio, o Edson Queiroz Marques e Matheus Queiroz dos Santos’’, informou.

Segundo a delegada, os suspeitos não têm passagem pela polícia, mas a vítima sim. Ricardo fazia parte de uma organização criminosa na capital e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio.

‘’Mesmo com esse histórico, isso não justifica esse crime. Esse homem foi espancado e morreu por conta de várias lesões na cabeça. Temos várias testemunhas que já auxiliaram nas investigações. Pra finalizar esse caso, pedimos o apoio da população para encontrar esses irmãos que estão foragidos’’, finalizou.

Procurados

A polícia solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Edson Queiroz Marques e Matheus Queiroz dos Santos, que entre em contato pelo disque denúncia da DEHS, (92) 99229-6208, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM).